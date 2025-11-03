Regionali Campania, Cirielli: “c’è una grande voglia di cambiamento dopo anni di malgoverno del Pd”

“C’è una grande voglia di cambiamento dettata innanzitutto dal malgoverno decennale del Pd con disastri nella sanità, nell’occupazione e nell’assistenza sociale e allo stesso tempo c’è molta disaffezione verso i 5 Stelle che, dopo aver avuto atteggiamenti per tanti anni terribili contro il PD e contro De Luca, oggi con Fico hanno fatto questa alleanza che viene certamente vista in maniera anomala sia dall’elettorato del PD sia dell’elettorato dei 5 stelle, ma anche da tantissima gente che non è politicizzata e che però è sconcertata da questa mancanza di coerenza”. Lo ha dichiarato il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube. “Per cui i sondaggi nostri ci danno a tre/quattro punti pochi giorni dopo l’apertura della campagna elettorale mentre fino a quindici giorni fa la distanza era di circa venti punti, quindi c’è un recupero fortissimo”, conclude Cirielli.

“Rispetto critiche di Saviano”

“Ho il massimo rispetto di Saviano e di chi ha la sua opinione, però penso che dovrebbe andare a vedere. Anche io quando sono andato a Caivano la prima volta ero curioso e quando poi ho visto tantissimi ragazzi che fanno attività sportive al centro delle Fiamme Oro, dove c’è le polizia che educa i giovani, li avvia allo sport, questo mi sembra un cambiamento epocale. Poi per carità, si può sempre fare meglio, ma è una competenza della Regione che non ha fatto nulla, il governo che ha rastrellato altri fondi e li ha poi indirizzati su questa periferia. Se poi si vuole fare una polemica strumentale e la si butta in politichese, per carità, siamo in democrazia e va bene lo stesso, ma mi sembra molto pretestuosa”. Lo ha dichiarato il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube