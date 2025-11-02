Reggio Calabria: successo per la 25ª edizione della Sagra della Castagna di Cardeto | INTERVISTE

E’ stata un successo la Sagra della Castagna a Cardeto, l’appuntamento più atteso dedicato alla valorizzazione dei sapori e delle tradizioni del nostro territorio che è arrivata alla 25ª edizione. Un evento pensato per grandi e piccini, dove il piacere della buona tavola si è unito alla musica, alla cultura e all’allegria. Oltre alle numerose specialità gastronomiche locali, preparate con ingredienti genuini e ricette della tradizione, la serata ha offerto un ricco programma di intrattenimento.

Sul palco si sono esibiti Stefano Priolo e Nino De Francesco, in un concerto dal vivo che ha coinvolto tutti gli appassionati di musica popolare e d’autore. “La Sagra si conferma così un’occasione unica per riscoprire la convivialità, le tradizioni e il calore della nostra terra”, afferma il sindaco di Cardeto ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.