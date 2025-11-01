Reggio Calabria, Ripepi: “l’ultima supercazzola di Falcomatà, si inventa un primato e vola a Bruxelles con 14 persone a spese dei cittadini”

Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione al comune di Reggio Calabria, in una diretta social, esprime la propria opinione sul primato della città sulla Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) nella spesa dei fondi comunitari. “Non siamo primi in nulla, Falcomatà si è inventato un finto primato, privo di significato concreto, utile solo a distrarre i cittadini dal disastro di questi anni. Questa è l’ultima supercazzola del sindaco prima di lasciare per andare in regione”, evidenzia il leader di Alternativa Popolare.

“La cosiddetta Via è uno strumento teorico, introdotto a livello nazionale solo nel 2022 e ancora in fase sperimentale. In sostanza, dovrebbe servire a misurare l’effetto delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni. Ma qui nessuno ha visto né una politica giovanile concreta, né un progetto strutturale. In sostanzaèutile per Falcomatà e Romeo per farsi campagna elettorale”, rimarca Ripepi.

Commissione controllo e garanzia

“Convocherò una Commissione Controllo e Garanzia per chiedere che venga resa pubblica tutta la documentazione relativa al viaggio a Bruxelles: costi, delegazione, motivazioni, risultati concreti e benefici reali per la città”, puntualizza Ripepi.