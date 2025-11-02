Reggio Calabria, piazza Duomo si colora con la marcia della Pace della comunità Sikh | FOTO

Si è svolta quest’oggi, a Reggio Calabria, la marcia della Pace della comunità Sikh. Una lunga sfilata, pacifica e rispettosa, lungo le vie reggine celebrata da una folta comunità radicata sul territorio reggino. Piazza Duomo si è colorata di tantissime persone vestite con i variopinti e sgargianti abiti della tradizione. Organizzati diversi stand in cui sono stati distribuiti, secondo tradizione, cibo e acqua a tutti, anche ai non appartenenti alla comunità.

La comunità Sikh è una comunità religiosa e culturale fondata sul Sikhismo, una religione monoteista nata nel XV secolo nel Punjab, una regione storica oggi divisa tra India e Pakistan.

Il Sikhismo nasce alla fine del Quattrocento con Guru Nanak Dev Ji (1469–1539), il primo dei dieci Guru Sikh. I Guru successivi hanno sviluppato gli insegnamenti religiosi, sociali e spirituali che si trovano nel testo sacro del Sikhismo, il Guru Granth Sahib, considerato oggi l’ultimo e “eterno” Guru.

I Sikh credono in un solo Dio, senza forma né genere, e seguono valori universali come:

Onestà (vivere del proprio lavoro onesto)

Condivisione (aiutare chi è nel bisogno)

Meditazione e devozione a Dio (ricordare il nome divino, “Naam”)

Uguaglianza (rifiuto delle caste, delle discriminazioni di genere e sociali)

Ci sono circa 25-30 milioni di Sikh nel mondo, rendendola la quinta religione più grande. La maggior parte vive nello Stato del Punjab (India), ma ci sono grandi comunità anche nel Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Italia (soprattutto in Emilia-Romagna e Lombardia).