Reggio Calabria, la prossima settimana tante iniziative sociali e culturali per Incontriamoci Sempre ODV

Domani, festività della ricorrenza dei defunti, l‘associazione Incontriamoci Sempre si ferma per questo 2 novembre per ricordare e riflettere nel ricordo di tutti i defunti, gesto doveroso da parte del direttivo dell’associazione Incontriamoci Sempre. La prima settimana di questo mese si apre con il seguente calendario di eventi alla stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina si apre: Martedì 4 novembre alle ore 18,00, parte ufficialmente il corso di Organetto Tamburello e Lira Calabrese a cura del Maestro Fortunato Stillittano. Giovedì 6 novembre dalle ore 19,00 no stop ,il classico appuntamento con le danze tradizionali del centro Sud Italia a cura della direttrice Agata Scopelliti. Venerdì 7 novembre alle 17,30 , una bellissima novità nella programmazione:” IL Caminetto dei Poeti” , per questa serata sarà servito il Thè …con i biscottini ai poeti, sarà sicuramente una serata classica autunnale per stare bene insieme ed ascoltare la declamazione di tante poetesse e poeti.

Domenica 9 novembre sarà un’anteprima alla festa di S.Martino , con la degustazione del Novello della Cantina Crisera’, degusteremo altre prelibatezze e durante la serata si racconterà la storia Cinematografica e Musicale del “Molleggiato Adriano Celentano” , serata condotta da Marco Mauro, Luciano Pensabene, Francesco Miroddi ed Aurelio Mandica