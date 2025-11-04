Reggio Calabria, la presentazione delle conferenze “Gli Arcivescovi e la Chiesa reggina in età moderna e contemporanea” | INFO

Sarà il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” ad ospitare, alle ore 11,00 di sabato 8 novembre 2025, la conferenza stampa che presenterà il ciclo di conferenze “Gli Arcivescovi e la Chiesa reggina in età moderna e contemporanea”, promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dall’Arcidiocesi Metropolitana di Reggio Calabria-Bova, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’associazione culturale Anassilaos.

Al punto stampa interverranno il presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria Giuseppe Caridi, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, il Direttore dell’Archivio Storico Diocesano padre Pasquale Triulcio pfm, il presidente dell’associazione culturale Anassilaos Stefano Iorfida.

Sarà l’occasione per conoscere, nei dettagli, un percorso – umano, storico, teologico, filosofico – che, a partire da Monsignor Damiano Polou, e fino al Servo di Dio il Venerabile Monsignor Giovanni Ferro, abbraccerà un arco temporale che va dal 1729 al 1992.