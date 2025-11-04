Reggio Calabria, la Lega Giovani augura buon lavoro alla nuova Giunta regionale

Il Coordinamento provinciale della Lega Giovani di Reggio Calabria, guidato da Giuseppe Polimeni, insieme al vicecoordinatore regionale Riccardo Latella, esprime “le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Giunta regionale nominata dal Presidente Roberto Occhiuto”. In particolare, il Coordinamento rivolge “un augurio speciale all’Onorevole Filippo Mancuso, neo Vicepresidente della Giunta regionale, espressione della Lega, per l’importante incarico conferitogli”.“L’esperienza, la dedizione e il radicamento dell’Onorevole Mancuso rappresentano una garanzia di serietà e impegno per l’intera Calabria”, dichiarano Polimeni e Latella. “Siamo certi che saprà portare avanti, con la competenza che da sempre lo contraddistingue, le istanze del territorio e dei cittadini calabresi, contribuendo in modo determinante al buon governo regionale”, rimarcano.

“Sostegno e piena collaborazione all’azione politica della Giunta Occhiuto”

Il movimento giovanile della Lega di Reggio Calabria ribadisce “il proprio sostegno e la piena collaborazione all’azione politica della Giunta Occhiuto, rinnovando l’impegno a lavorare sul territorio con entusiasmo e spirito di servizio. Confidiamo- aggiungono- che la nuova fase amministrativa possa ispirarsi anche a criteri di premialità e riconoscimento dei territori che, come la provincia di Reggio Calabria, hanno registrato risultati straordinari di consenso per la Lega alle ultime consultazioni regionali. Un patrimonio politico e umano che merita di essere valorizzato nell’interesse dell’intera regione”.