Reggio Calabria, incidente sul lungomare: mezzo agricolo si ribalta, ferito un operaio | FOTO

Questa mattina, durante i lavori di sistemazione dei giardini sul lungomare a Reggio Calabria, si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo agricolo. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciando parzialmente l’operaio che si trovava alla guida. L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo ribaltato. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del sinistro e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro.