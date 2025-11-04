Reggio Calabria, in commissione focus sull’avviso pubblico sulle nomine nelle società partecipate. Le precisazioni di Criaco e Nipote: “si fa ogni anno per aggiornare short list”

Si è conclusa da pochi minuti, la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi sull’Avviso pubblico per la nomina quale Amministratore Unico e Componente del Consiglio di Amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate. Sono stati auditi il Segretario Generale, dottoressa Criaco, il dirigente Nipote ed il RUP Chirico.

Le precisazioni del segretario generale

Nel corso della commissione, il segretario generale, dottoressa Criaco, ha precisato: “l’Avviso pubblico per la nomina quale Amministratore Unico e Componente del Consiglio di Amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate, si fa praticamente ogni anno. Nella documentazione è spiegato tutto”, spiega Criaco.

Nipote: “è una procedura utile per aggiornare la short list”

La Dottoressa Nipote, in audizione, ha sottolineato: “è una proceduta utile per aggiornare la short list di coloro che potenzialmente possono far parte delle società partecipate del comune di Reggio Calabria. Che tipo di pubblicità è stata fatta per divulgare l’avviso? E’ stata fatta la pubblicazione sul sito e nell’albo. La procedura? Non è stata ancora espletata, in quanto va nominata una commissione che ha il compito di valutare i vari curriculum. La lista è composta da 230 persone, esclusi gli eventuali 60 che potrebbero entrare in questa fase“, puntualizza Nipote.