Reggio Calabria, il dirigente sindacale Giuseppe Cantarella entra nel coordinamento cittadino di Forza Italia

Reggio Calabria, Giuseppe Cantarella entra nel coordinamento cittadino di Forza Italia. Al dirigente sindacale affidato il dipartimento politiche di coesione e fondi europei

maiolino cantarella

“Giuseppe Cantarella è un dirigente sindacale con una solida esperienza nel campo del sociale e della rappresentanza dei lavoratori. Il suo ingresso nel coordinamento cittadino di Forza Italia darà un contributo significativo al nostro progetto politico, grazie alla sua sensibilità sociale e capacità di ascolto, con cui ha contribuito alla crescita della comunità pellarese attraverso un costante lavoro di dialogo e collaborazione con istituzioni, associazioni e cittadini”. Con questa dichiarazione il Segretario di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria Antonino Maiolino in una nota annuncia l’ingresso di Cantarella nel coordinamento cittadino, a cui verrà affidato il dipartimento politiche di coesione e fondi europei.

 “Dottore in Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali, nel corso della sua attività ha promosso numerose iniziative a favore dell’inclusione, della tutela dei diritti e della partecipazione civica, distinguendosi per serietà, competenza e spirito di servizio”, prosegue Maiolino.“Da sempre attivo nella politica locale e già candidato alle elezioni comunali, ha dimostrato un forte radicamento sul territorio e una visione concreta delle esigenze della popolazione – conclude Maiolino- Oggi Cantarella decide di ampliare il proprio impegno civile e politico aderendo a Forza Italia, condividendone i valori di libertà, responsabilità e centralità della persona per una politica concreta, di ascolto alle esigenze dei cittadini da tradurre in risposte”.

 

Ultimi approfondimenti di Politica