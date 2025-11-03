Reggio Calabria, girava con una patente falsa uomo denunciato

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un nuovo successo investigativo per i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bianco, che, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un uomo per i reati di riciclaggio e uso di atto falso. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, i militari hanno fermato un’autovettura ad Africo Nuovo. Nel corso delle verifiche, il conducente ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità tedesche, ma alcuni dettagli anomali non sono sfuggiti all’occhio esperto dei Carabinieri.

Approfonditi accertamenti, condotti anche attraverso la collaborazione con le autorità competenti, hanno permesso di appurare che il documento era contraffatto. L’episodio conferma l’efficacia dei servizi di controllo e la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma, impegnati quotidianamente in attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva, secondo il principio di presunzione di innocenza.