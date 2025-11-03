Reggio Calabria, Falcomatà sulla decadenza da sindaco: “ancora nessuna certezza sui tempi” | INTERVISTA

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a margine della presentazione dello “Slow Grains”, ha risposto ad una nostra domanda sulla questione della decadenza da sindaco dopo l’elezione a consigliere regionale. “Ci sono dei procedimenti burocratici, delle scadenze previste dalle normative: ci saranno due consigli regionali e due consigli comunali che prenderanno atto della decadenza. Attendiamo la convocazione della massime assise della Regione per avere la certezza dei tempi di decadenza”, spiega Falcomatà.

Nessun scioglimento

Con la decadenza dichiarata dal consiglio comunale, non ci sarà lo scioglimento ma automaticamente il vice Sindaco diventerà il Sindaco facente funzioni che traghetterà Palazzo San Giorgio fino alle elezioni del prossimo maggio 2026.