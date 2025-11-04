Reggio Calabria, enorme perdita idrica in contrada Morloquio: strada a rischio crollo, tratti ormai impraticabili | FOTO

A Reggio Calabria, in Contrada Morloquio, i residenti sono ormai esasperati a causa di una enorme perdita idrica che da mesi continua a riversare acqua lungo la carreggiata. Il guasto, che si è trascinato per mesi già da prima dell’estate, era stato “rattoppato” qualche mese fa, ma l’intervento si è rivelato inefficace: la riparazione è durata poche settimane, poi la perdita è ripresa con maggiore intensità e nei giorni scorsi è degenerata in un vero e proprio fiume d’acqua potabile che si perde in strada, a fronte di una città in cui il Sindaco accusa i cittadini di sprechi idrici e la politica parla (a sproposito) di siccità (che non esiste) per giustificare le proprie mancanze sull’approvvigionamento idrico.

Ancora più grave la circostanza che questa perdita si verifichi in una condotta appena realizzata, un anno fa, e che in tutto il quartiere l’acqua venga chiusa totalmente nelle ore notturne per l’eccessiva pressione. Intanto negli ultimi giorni l’acqua proveniente dalla perdita ha completamente allagato la strada, rendendola impraticabile, come un sentiero di alta montagna. L’umidità costante ha favorito la formazione di alghe e muschio, trasformando il tratto in una trappola scivolosa per i residenti che rischiano di farsi male con le auto e le moto, mentre a piedi e in bici il transito è diventato impossibile senza appositi stivali e abbigliamento da foresta pluviale, compromettendo la quotidianità di decine di ragazzi e bambini.

La situazione è aggravata dal fatto che la perdita si trova proprio davanti alle abitazioni, creando disagi enormi e rischi quotidiani per i residenti, che spesso sono costretti a camminare sulla melma accumulata. Oltre al pericolo immediato per chi transita, la copiosa fuoriuscita d’acqua sta anche minando la stabilità della strada, con la concreta possibilità che possa cedere o crollare. Un rischio gravissimo, considerando che si tratta dell’unica via d’accesso per le abitazioni della zona e per la clinica Villa Sant’Elia, che ospita decine di pazienti con problemi psichiatrici. La strada, già da prima di questa copiosa perdita, è ridotta molto male da anni in quanto è completamente devastata e piena di voragini e il passaggio è sempre molto rischioso; ma adesso il rischio è aumentato al limite della viabilità a seguito della perdita. I cittadini chiedono un intervento urgente e definitivo, denunciando l’assenza di manutenzione adeguata e temendo che l’ennesima “riparazione temporanea” non farà altro che rinviare un problema che peggiora di giorno in giorno.