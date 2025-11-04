Reggio Calabria celebra il 4 Novembre: consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana | FOTO E VIDEO

Si è svolta questa mattina 4 novembre, a Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con l’intervento del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro in occasione della tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Le manifestazioni ufficiali hanno avuto inizio alle ore 11:30 presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, con la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. A seguire sono state consegnate agli insigniti le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Ecco di seguito le onorificenze consegnate:

ONORIFICENZA DI COMMENDATORE ALLA PROF.SSA MARIA CARMELA FERRIGNO – DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IN PENSIONE

Dopo aver svolto per un ventennio l’attività di docente di lingua e letteratura italiana, latina e greca, oltre che di storia, geografia e storia dell’arte presso diversi Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado, dal 1998 ha ricoperto gli incarichi di Preside e di Direttore Scolastico. Intellettuale di elevato spessore ed attenta studiosa del mondo classico, si è sempre distinta anche nel campo del sociale. Già destinataria di numerosi riconoscimenti alla carriera e di benemerenze per il suo impegno a favore degli altri, ha svolto vari incarichi presso la comunità parrocchiale di Roccella Jonica, ove dal 2010 ricopre il ruolo di Responsabile Caritas. Grazie alle indiscusse qualità morali e alla dedizione al delicato tema dell’educazione giovanile, si è spesa generosamente per la formazione di intere generazioni di studenti, contribuendo all’affermazione della cultura della legalità.

Il Sig. Prefetto ha consegnato il Diploma di COMMENDATORE alla prof.ssa Maria Carmela Ferrigno.

CAVALIERE STEFANO AZZARO – LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

In oltre 30 anni di carriera ha partecipato a complesse e delicate attività d’indagine nell’ambito di operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico internazionale di stupefacenti, distinguendosi per la spiccata professionalità, l’elevato senso del dovere e il notevole intuito investigativo. Tra le altre, le indagini per la risoluzione dell’efferato omicidio dei Carabinieri Fava e Garofalo, assassinati in un periodo storico caratterizzato da forti tensioni ed attentati contro le Istituzioni. Oltre a vantare numerose missioni operative all’estero, ha operato presso il Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, occupandosi del recupero di opere d’arte e reperti archeologici trafugati, in procinto di essere esportati clandestinamente fuori dai confini nazionali.

Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. B. Cesario Totaro, ha consegnato il Diploma di Cavaliere al Luogotenente Carica Speciale Stefano Azzaro

CAVALIERE ANTONIO PASQUALE BORGESE –FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PRESSO LA QUESTURA DI COSENZA

Entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990, è stato assegnato alla Questura di Cosenza, dove tuttora svolge la propria attività lavorativa presso l’Area Economica finanziaria, ricoprendo anche l’incarico di Economo. Nel corso della carriera si è sempre distinto per le sue eccellenti doti professionali ed umane, dando prova di piena affidabilità. Al di fuori del servizio, opera da tempo come cooperatore Caritas nelle attività del Banco Alimentare e, in qualità di volontario, effettua visite a persone diversamente abili, per prestare assistenza ed assicurare loro il necessario sostegno. Tale duraturo impegno denota una sincera attenzione ai bisogni dei più fragili, in favore dei quali si è sempre generosamente prodigato.

Il Sig. Prefetto ha consegnato il Diploma di Cavaliere al dott. Antonio Pasquale Borgese

CAVALIERE ANGELO D’ASCOLA – COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO IN PENSIONE

Dopo un onorato e lodevole servizio nella Polizia di Stato, ha continuato a mettere la sua professionalità e la sua esperienza al servizio delle Istituzioni, in particolare assumendo l’incarico di consulente in numerosi Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Nel 2015 ha svolto l’incarico di Comandante della Polizia Municipale di Rosarno, lavorando tra l’altro alacremente alla trasformazione di una villa confiscata alla criminalità organizzata in nuova sede del Comando. Dal 2019 al 2022 è stato Capo di Gabinetto della Commissione Straordinaria presso il Comune di San Cataldo (CL), dove, nel periodo dell’emergenza Covid, si è distinto per l’assidua presenza, vigilando sul rispetto delle regole poste a tutela della salute pubblica e sulla distribuzione degli aiuti alimentari ai cittadini in difficoltà, ai quali ha sempre assicurato una costante vicinanza.

Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnato dal Questore Salvatore La Rosa, ha consegnato il Diploma di Cavaliere al dott. Angelo D’Ascola.

CAVALIERE DANIELE DI MAURO – LUOGOTENENTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1999, svolge attualmente l’incarico di Comandante del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, in cui opera con eccezionale impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La professionalità e la determinazione dimostrate in questo delicato settore hanno consentito di raggiungere importanti risultati nel contrasto al “lavoro nero” e alle più gravi forme di sfruttamento. Inoltre, si è distinto in attività svolte in task force per il contrasto al caporalato nella Piana di Gioia Tauro. Da sempre sensibile ed attento alle necessità ed ai bisogni altrui, è iscritto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) ed è donatore dell’ADSPEM-FIDAS (Associazione Donatori di Sangue per i Pazienti Emopatici).

Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. B. Cesario Totaro, ha consegnato il Diploma di Cavaliere al Luogotenente Daniele Di Mauro

CAVALIERE ANTONIO LOMBARDO – ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO

Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1985, ha conseguito una mirata formazione tecnica nel settore volo e presta attualmente servizio presso il 5° Reparto Volo di Reggio Calabria. Nel corso della carriera è stato impiegato in servizi operativi in zone particolarmente interessate da infiltrazioni della criminalità organizzata, ed inviato in missioni all’estero per il contrasto della coltivazione illegale di stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Durante le numerose operazioni di soccorso svolte, ha sempre dimostrato professionalità, straordinaria determinazione operativa ed elevato sprezzo del pericolo.

Ha messo a disposizione il suo bagaglio professionale effettuando, in qualità di tutor e nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, numerose lezioni presso l’Istituto Aeronautico di Reggio Calabria.

Attivo nel sociale, è donatore AVIS ed AIDO.

Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnato dal Questore Salvatore La Rosa, ha consegnato il Diploma di Cavaliere all’Ispettore Antonio Lombardo.

CAVALIERE LUIGI ZECCARDO – LUOGOTENENTE C.S. DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1993, dal 2001 è Comandante della Stazione di Siderno Marina. La dedizione, lo spirito di sacrificio, il profondo senso dello Stato e l’eccezionale impegno profuso lo hanno fatto divenire un sicuro punto di riferimento per l’intera comunità di Siderno. In particolare, nel corso della carriera ha diretto numerose operazioni di servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il maltrattamento di animali e per l’arresto di alcuni latitanti. Nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid, ha contribuito in modo significativo al contrasto dell’epidemia sul territorio di competenza, svolgendo un attento tracciamento dei contatti dei soggetti risultati positivi al virus ed assicurando il più rigoroso rispetto delle misure di contenimento.

Il Prefetto Clara Vaccaro, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. B. Cesario Totaro, ha consegnato il Diploma di Cavaliere al Luogotenente Carica Speciale Luigi Zeccardo.

Falcomatà alla celebrazione del 4 novembre

“Un appuntamento che per la nostra città è diventato un evento in grado di coinvolgere sempre più persone, altre istituzioni in tutte le sue articolazioni, non solo le forze dell’ordine o le forze armate. Mi ha fatto molto piacere vedere la presenza delle scuole, molti gli studenti in piazza. Attraverso l’esempio di chi ha perso la vita, per la Patria, attraverso quei valori che ci consentono di vivere in un Paese democratico, oggi possiamo trasmettere un messaggio di pace ma anche di impegno civile alle nuove generazioni. Affiancare la giornata del 4 novembre anche alla consegna delle benemerenze per il servizio reso nei confronti del Paese, è un bel messaggio che diamo ai più giovani”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi alla giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

“Oggi riflettiamo – ha aggiunto il primo cittadino – anche sugli aspetti della sicurezza, che non è solo dentro i nostri confini europei, ma anche nelle nostre città. Nei prossimi giorni avremo l’assemblea nazionale Anci, come coordinamento Anci città metropolitane, chiederemo al governo formalmente un impegno per aumentare le risorse per i Comuni nel settore sicurezza. Siano esse risorse umane ma – ha concluso – anche di tutto ciò, in termini di infrastrutture e tecnologie, che consente ai nostri cittadini di avere una maggiore percezione della sicurezza”.