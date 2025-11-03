Reggio Calabria, branco di cinghiali investito sull’A2: traffico paralizzato tra Palmi e Gioia Tauro

Un grave blocco della circolazione si è verificato ieri sull’A2, nel tratto compreso tra Palmi e Gioia Tauro, a causa dell’investimento di un branco di cinghiali da parte di un veicolo in transito. L’impatto, che ha provocato danni alla vettura coinvolta, come si evince nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione degli animali.

Le operazioni hanno causato pesanti rallentamenti e una lunga coda di veicoli, aggravata dalla presenza di cantieri per lavori di rifacimento del manto stradale, che già comportavano la chiusura di una corsia. L’episodio riaccende l’attenzione sull’annoso problema della fauna selvatica e, in particolare, sulla crescente presenza di cinghiali lungo le arterie stradali e in prossimità dei centri abitati, un fenomeno che rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica e la viabilità.