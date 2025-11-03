Reggio Calabria, auto rubate smontate e abbandonate a Sbarre | FOTO

Situazione di degrado e allarme sicurezza in via Ciccio Gatto, una traversa di via Sbarre Centrali a Reggio Calabria. A pochi metri dalla chiesa della Madonna dell’Itria e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono state individuate alcune auto rubate, smontate e abbandonate lungo la strada. Le carcasse dei veicoli, visibilmente danneggiate e private di parti meccaniche, giacciono da tempo nell’area, suscitando la preoccupazione dei residenti che denunciano la mancanza di controlli e la sensazione di abbandono.

I cittadini chiedono un intervento urgente delle autorità competenti per la rimozione dei mezzi e per accertare eventuali responsabilità legate al traffico di veicoli rubati. L’auspicio dei residenti è che l’area venga bonificata e monitorata con maggiore frequenza, restituendo decoro e sicurezza a un quartiere che continua a segnalare episodi di degrado e inciviltà.