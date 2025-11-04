Reggio Calabria, “aiuole pericolose” a Pellaro: la denuncia di un cittadino

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un grave pericolo presente in Via Giovanni Scudo a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Ecco il testo integrale della segnalazione: “alla cortese attenzione della Redazione di StrettoWeb, il sottoscritto De Benedetto Filippo, residente in Via Alfonso Gatto n. 5 – Reggio Calabria, segnala una situazione di grave pericolo per la sicurezza stradale in Via Giovanni Scudo Pellaro (ex Via Longitudinale), dove sono attualmente in corso lavori di realizzazione di aiuole posizionate direttamente sul manto stradale, delimitate da cordoli in pietra alti circa 15 cm”.

“Tali opere stanno restringendo la carreggiata, creando ostacoli rigidi ad elevato rischio di impatto per:

– motociclisti e ciclisti

– automobilisti in manovra o in curva

– mezzi di soccorso

Si evidenzia che le aiuole e le alberature risultano non conformi alle norme di sicurezza previste dall’Art. 26, comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), che prescrive adeguate distanze minime tra alberature e limite della carreggiata. Poiché i lavori sono ancora in corso, esiste la concreta possibilità di correggere immediatamente l’intervento prima che diventi causa di incidenti e responsabilità future Si richiede pertanto che StrettoWeb possa dare adeguata visibilità giornalistica a questa situazione per sollecitare un pronto intervento degli enti competenti, nell’interesse della sicurezza dei cittadini”.