Reggio Calabria, 3 scosse di terremoto in pieno centro | DATI E MAPPE

Questa sera, tra le 21:30 e le 22:14, la città di Reggio Calabria è stata interessata da tre lievi scosse di terremoto che hanno fatto sobbalzare molti residenti, soprattutto nelle zone centrali. Secondo le prime informazioni, le magnitudo registrate oscillano tra 1.7 e 2.1, con epicentro localizzato proprio nel cuore della città, in una zona densamente popolosa.

La prima scossa, intorno alle 21:30, è stata la più intensa, le due successive, di maggiore intensità, sono state percepite come un leggero tremolio o un breve boato. Le scosse hanno avuto epicentro precisamente a cavallo del torrente Calopinace tra il quartiere di Sant’Anna e il rione Marconi. Nonostante la vicinanza all’area urbana, non si registrano al momento danni o feriti data la magnitudo modesta ma l’episodio ha comunque suscitato preoccupazione tra i cittadini, molti dei quali hanno segnalato l’accaduto sui social e ai vigili del fuoco.

Ecco i dati con la magnitudo e l’orario esatto delle tre scosse:

ore 21:30 – magnitudo 1.7

– ore 22:01 – magnitudo 2.1

– ore 22:14 – magnitudo 2.0

Reggio Calabria si trova in una delle aree a più alta sismicità d’Italia, dove eventi di lieve entità come quelli di questa sera non sono rari. La conformazione geologica del territorio, interessato dalla complessa interazione tra la placca africana e quella euroasiatica, rende la zona soggetta a frequenti movimenti tellurici, spesso avvertiti anche in superficie.