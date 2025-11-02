Reggina, Torrisi: “potevamo indirizzarla sullo 0-0, abbiamo fatto troppo poco per vincerla. Se questi sono primi…”

“Io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sotto il profilo dell’impegno, contro una squadra che ha dimostrato i punti che ha, li vale tutti. Abbiamo preso gol su un nostro infortunio, nel nostro miglior momento, quando avevamo aumentato l’intensità. E’ una partita che potevamo indirizzare sullo 0-0, perché – parliamoci chiaro – abbiamo fatto ben poco per vincerla. Con me troverete sempre trasparenza e obiettività: la Reggina ha fatto poco per vincere oggi, lo ripeto. Non è che non abbiamo fatto gol perché abbiamo creato 7 o 8 occasioni, e quindi siamo stati sfortunati, ma non abbiamo proprio creato”. Mister Torrisi a Radio Febea è realista, dopo l’ennesimo tonfo interno degli amaranto, questa volta contro l’Igea Virtus. Ieri aveva detto che la Reggina deve vincere ogni partita, oggi però ha affermato che a un certo punto potevano indirizzarla sullo 0-0. In Serie D, in zona playout, la Reggina… Vabbé…

“Non stiamo bene fisicamente, le solite cose, come Palumbo che ha chiesto il cambio. Eppure i primi dieci minuti della ripresa avevamo approcciato bene. Loro alla fine hanno fatto sempre questi lanci lunghi, è il loro modo di giocare. Inutile piangere, però. Dieci punti dal primo posto? Abbiamo 72 punti a disposizione. Se questa è la squadra prima in classifica dobbiamo riflettere, perché è una squadra che ha subito la Reggina” ha aggiunto Torrisi, il quale ha affermato che l’Igea Virtus vale i punti che ha, ma criticando al contempo il gioco.