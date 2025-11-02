Reggina: ora chiedete scusa! Tutti!

Tutti. Tutti! Nessuno escluso. Tutti quelli che li hanno scelti, idolatrati, sostenuti e difesi. Ancor di più chi lo ha fatto per interesse personale, per un impiego, per un favore, per un’intervista. Oggi, 2 novembre 2025, dovete chiedere scusa tutti. Dopo oltre due anni. E’ finita. Sempre oggi, 2 novembre 2025, è finita. La Reggina deve guardarsi dietro, da chi le sta dietro. Il tifoso della Reggina deve star lì, con la calcolatrice, come ai tempi della Serie A, quando creava le tabelle a mano per sapere quanti punti riusciva a fare per salvarsi.

Perché sì: oggi la Reggina deve pensare a salvarsi, a non retrocedere. In Serie D, al terzo anno di Serie D, in un campionato senza schiacciasassi. E se questo accade, è anche perché c’è tutto un elenco di persone – più o meno note – che ha tenuto il gioco a questo inciucio politico-sportivo, alimentandolo, difendendolo e raccontandolo come la più classica delle propagande di regime: attacchi a chi la pensa in modo diverso e narrazione fuorviante e falsificata di una realtà che non è mai esistita.

Quindi, adesso, chiedano scusa, nell’ordine: