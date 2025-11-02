Reggina, l’ultrà Filloramo: “siete la vergogna di questa città, andate via”

Ogni settimana, la pazienza dei tifosi della Reggina si riduce sempre di più. Forse, anzi probabilmente, ha già toccato vette inesplorate. Inesplorate mai, in oltre 100 anni di storia. Gli ultrà, in contestazione da tempo, oggi hanno esposto un altro striscione contro la proprietà, al fischio d’inizio, ben prima di conoscere l’ennesimo risultato vergognoso. Giovanni Filloramo, uno degli ultrà amaranto storici, ha postato proprio la foto dello striscione, sui social, scrivendo: “…vi contesteremo fino all’eternità…siete voi la vergogna di questa città…. Società incompetente andate via fino a quando siete in tempo