Reggina, la rottura tra ultrà e proprietà è totale! Nuovo striscione al Granillo: “non sei degna” | FOTO

Una contestazione a oltranza, che va avanti a prescindere dai risultati. Lo avevano anticipato questa estate, gli ultrà della Reggina, e ora lo stanno rispettando. Avrebbero contestato, scindendo squadra da proprietà, a maggior ragione qualora le cose non fossero andate bene. E così, dopo cori e proteste nelle scorse settimane, soprattutto dopo le umilianti sconfitte in casa, la contestazione continua. La Curva Sud, al fischio d’inizio di Reggina-Igea Virtus, ha esposto un altro striscione, riprendendo le parole di mister Torrisi, che ha chiesto ai tifosi di sostenere i giocatori.

Gli ultrà hanno fatto ampiamente capire che i fatti di campo sono roba differente rispetto alla società e alla proprietà. “Mister chiede ai tifosi di sostenere la squadra. Noi sosteniamo la maglia perché è nostra. Voi quando vi prendete le vostre responsabilità? Società non degna di rappresenterà la nostra città“: è questo il lungo testo dello striscione esposto. La tifoseria organizzata chiede maggior responsabilità alla squadra, ribadendo il supporto solo ed esclusivamente alla maglia. Quanto alla società, invece, la rottura con la città è totale, per la prima volta (e finalmente!) dopo oltre due anni. A questo punto, anche qualora i risultati del campo dovessero migliorare, è probabile che il supporto ai calciatori rimarrà, a differenza invece di una contestazione che con la proprietà ormai è apertissima.