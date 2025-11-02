Raccogliere i funghi, i consigli dell’esperto: “andare per boschi con conoscenze appropriate” | INTERVISTA

Raccogliere i funghi può nascondere delle insidie, poiché non tutte le specie sono commestibili e, anzi, alcune sono tossiche o addirittura mortali. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un esperto dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte afferma: “bisogna andare per boschi con conoscenze appropriate e per distinguere le specie commestibili con quelli non buoni”.

“Fare parte di un’associazione? E’ importante per avere le nozioni. Il fungo più ricercato? Indubbiamente il porcino. Altra specie che piace? I rositi”, conclude l’esperto.