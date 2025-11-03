Prevenzione del riciclaggio finanziario e terrorismo: incontro tra i Commercialisti e la Guardia di Finanza | DETTAGLI e DATA

Si terrà mercoledì 5 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari n. 11 – sala Terrasi, 2° piano), il convegno dal titolo: “Le attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”, organizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Guardia di Finanza, siglato a Roma il 14 ottobre 2024 dal Presidente del CNDCEC prof. Elbano de Nuccio e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Il protocollo prevede la collaborazione istituzionale e formativa tra le due parti per accrescere la cultura della legalità economica, la conoscenza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e la qualità della collaborazione attiva dei professionisti. Attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e studi congiunti su tutto il territorio nazionale, l’intesa punta a rafforzare la sinergia informativa e operativa tra i Dottori Commercialisti e la Guardia di Finanza, promuovendo la prevenzione e il contrasto dei fenomeni economico-finanziari illeciti.

L’incontro di Palermo, in corso di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua, rappresenta una delle prime attuazioni territoriali di questo accordo. Il convegno si propone come un momento di confronto tra istituzioni, professionisti e forze dell’ordine, volto a consolidare la cooperazione per una maggiore trasparenza e integrità del sistema economico-finanziario.

Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio Palermo Enna; Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC Palermo; Col. Massimo Sobrà, Centro di Addestramento Guardia di Finanza Palermo; Fabrizio Escheri, Consigliere Nazionale CNDCEC; Maurizio Attinelli, Coordinatore Conferenza Regionale degli ODCEC della Sicilia. Seguiranno gli interventi del Colonnello Marco Antonucci, Nucleo Speciale Polizia Valutaria; T. Col. Giuseppe Perrone, Nucleo PEF Palermo; Gabriella Viggiano, Consigliere CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio e Anticorruzione; Annalisa De Vivo, Ufficio Legislativo CNDCEC; Orazio D’Amico, Dirigente Banca d’Italia – Sede di Palermo

La partecipazione è gratuita e aperta sia in presenza che da remoto.

Per gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, l’iscrizione avviene tramite il Portale ISI Formazione; per i non iscritti, è disponibile la partecipazione online attraverso la piattaforma GoToWebinar.