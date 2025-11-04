Ponte sullo Stretto, vergogna a Rete 4: Concita De Gregorio umilia Calabria e Sicilia, ma qualcuno le dica che ci sono 7 Aeroporti

“Non ci sono i treni, l’acqua, gli ospedali. Io devo andare a Crotone e abbiamo una chat di gruppo perché non sappiamo come arrivare. Bisognerebbe andare a Lamezia, fare 1 ora e 40 di macchina. E poi per andare a Bari? Sembra come dover andare a Boston”. Così, a Rete 4, a “E’ sempre Cartabianca”, la giornalista Concita De Gregorio umilia letteralmente Calabria e Sicilia. Le umilia perché afferma – sbagliando – che nelle due Regioni manca tutto: acqua, treni, strade. Farfuglia, dice che da Crotone a Bari sembra di andare a Boston, dimenticando, però, che a Crotone esiste un Aeroporto, così come un volo diretto da Roma. Sveliamo un segreto alla De Gregorio: in Calabria e Sicilia ci laviamo, non ci spostiamo con l’asino e abitiamo in casa moderne e riscaldate. E oltre a Crotone ci sono altri due scali in Calabria e altri quattro in Sicilia.