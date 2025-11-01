Ponte sullo Stretto, Cerno: “i giudici fermano la più grande opera pubblica degli ultimi 100 anni, giustamente il Governo va avanti. E sulla riforma della giustizia…”

Il direttore de “Il Tempo” Tommaso Cerno, già parlamentare del Partito Democratico ed Italia Viva, in un video sui social, si è lasciato andare ad alcune riflessioni sullo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto e sulla Riforma della Giustizia. “Viviamo in un paese in cui, in una stanza a Roma, i giudici della Corte dei Conti, hanno fermato il Ponte sullo Stretto, la più grande opera degli ultimi 100 anni. Il Governo giustamente non si ferma ma va avanti nell’iter”, sottolinea Cerno.

Riforma Giustizia

“Giustizia? Il paese è immobile da anni, vedi il caso Garlasco che è un esempio lampante. Ilaria Salis non vuole farsi processare in Ungheria? A Vigevano di certo non si sta meglio. Sulla riforma decisa dal Governo decideranno gli italiani. L’accusa al Governo di pieni poteri da parte di Schlein e Conte? I pieni poteri sono i Pm che fanno cadere politici, ministri, intasano processi. Al referendum decideranno gli italiani a cui spetta l’ultima parola”, conclude.