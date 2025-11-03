Polistena Futura: “al via l’ultimo tesseramento prima delle elezioni comunali”

“Venerdì 7 novembre, nella sede associativa di Polistena Futura, in via Comm. Vincenzo Grio, si terrà l’appuntamento dedicato al tesseramento 2025/2026, un momento fondamentale per la vita dell’associazione e per il futuro politico della nostra città. Questo sarà l’ultimo tesseramento prima delle prossime elezioni comunali, un passaggio decisivo che porterà al rinnovo degli organi associativi e alla costruzione del nuovo gruppo dirigente. Un gruppo che avrà il compito di traghettare Polistena Futura verso il prossimo appuntamento elettorale, diventando il cuore pulsante di una nuova stagione politica”, è quanto c’è scritto in una nota il gruppo di “Polistena Futura”.

“Entrare oggi in Polistena Futura significa partecipare attivamente al

cambiamento, contribuendo in prima persona alla stesura del programma politico da proporre ai cittadini di Polistena. È il momento di unirsi, di credere, di mettersi in gioco per costruire insieme una città più giusta, più viva e più partecipata. Polistena Futura è un progetto aperto, inclusivo e dinamico. Oggi più che mai abbiamo bisogno di energie nuove, di idee e di persone che vogliano essere protagoniste del futuro della nostra comunità. Il tesseramento non è una semplice adesione: è una scelta di partecipazione e di responsabilità. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che credono nel valore dell’impegno civico e nel potere delle idee condivise”, conclude la nota.