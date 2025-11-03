Paura a Pizzo, crolla un lampione della luce e colpisce un artigiano: è grave

Un pesante lampione in ghisa della pubblica illuminazione è crollato stamani a Pizzo (Vibo Valentia) abbattendosi su uno degli stand allestiti in piazza della Repubblica e colpendo alla testa un artigiano ceramista che è rimasto gravemente ferito. Sul posto è giunta un’ambulanza ma vista la gravità delle ferite, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato direttamente sul piazzale antistante il Castello per trasportare l’uomo – un 60enne di Seminara (Reggio Calabria)- all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.

Sebbene la tradizionale Fiera di Ognissanti si sia tenuta lo scorso primo novembre, come da consuetudine alcuni espositori, in particolare i ceramisti, prolungano la loro permanenza in città nei giorni precedenti e successivi. Il palo ha colpito in pieno proprio lo stand di un artigiano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, le forze dell’ordine e il personale comunale. Le immagini della base del lampione, spezzato di netto, mostrano evidenti segni di corrosione e ruggine interna.

Al lampione era anche stato attaccato, con un cavo d’acciaio, un palo che serviva per installare le luminarie. Piazza della Repubblica è stata chiusa a tempo indeterminato sia al transito veicolare che a quello pedonale. Il provvedimento si è reso indispensabile per permettere ai tecnici di effettuare una verifica completa su tutti i pali della luce presenti al fine di controllarne la stabilità ed eventualmente sostituire quelli che non dovessero risultare in un idoneo stato di manutenzione. L’ordinanza dispone anche la rimozione di tutti i tavolini delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti.