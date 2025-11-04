Palmi, riconoscimento ai carabinieri eroi che hanno salvato la vita a due bambini | INTERVISTE

Questa estate due bambini sono state travolte dalla corrente in un tratto di spiaggia libera alla Tonnara di Palmi. Provvidenziale l’intervento di due militari dell’Arma dei Carabinieri, liberi dal servizio, che si sono tuffati in acqua e hanno evitato una tragedia. Oggi, presso la sala consiliare di Palmi, si è svolta la cerimonia di conferimento di un riconoscimento ufficiale ai due eroi.

E’ stato un momento di profonda emozione a cui hanno partecipato numerose istituzioni tra cui il sindaco Giuseppe Ranuccio, Mons. Giuseppe Alberti, vescovo della diocesi Palmi – Oppido ed ovviamente i due carabinieri eroi.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: