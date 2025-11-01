Pallanuoto, la Smile Cosenza trionfa contro il Brizz Nuoto

Un successo netto e meritato. Nel pomeriggio di sabato 1 novembre, alla piscina comunale di Campagnano, la Smile Cosenza Pallanuoto ha conquistato una vittoria importante contro il Brizz Nuoto, imponendosi con un convincente 15 a 7. Il match, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile, ha confermato il buon momento di forma delle ragazze cosentine, che centrano così il secondo risultato utile consecutivo e la terza prestazione convincente in fila. La Smile Cosenza ha approcciato la gara con determinazione, gestendo con intelligenza i primi due tempi e costruendo un vantaggio solido. Qualche imprecisione sotto porta ha impedito un margine ancora più ampio, ma la squadra ha saputo reagire anche al piccolo calo del terzo tempo, tornando a dominare nel quarto e chiudendo la partita con autorità.

Le parole del mister Occhione

Al termine dell’incontro, mister Occhione ha commentato con soddisfazione la prestazione delle sue atlete: “sono contento della prestazione della squadra perché dà seguito alle ultime due prestazioni che avevamo fatto. Tatticamente abbiamo gestito bene i primi due tempi, forse in fase di realizzazione si poteva fare qualcosa in più perché abbiamo sbagliato qualche conclusione sotto porta. Abbiamo avuto un mezzo passaggio a vuoto nel terzo tempo, però nel quarto la squadra è ritornata a gestire bene il gioco, a chiudersi bene dietro e ripartire. Sono soddisfatto della squadra perché è una squadra che vince con un largo margine ed è la terza prestazione importante, al secondo risultato utile: un allenatore ha poco da lamentarsi. Sono brave le ragazze e faccio i complimenti a tutta la squadra e a tutte le ragazze che hanno giocato”.

La Smile Cosenza continua a dimostrare solidità difensiva, intelligenza tattica e spirito di squadra, elementi che stanno diventando il marchio di fabbrica del gruppo guidato da Occhione. Il pubblico di casa ha potuto assistere a una prova di forza che conferma le ambizioni della squadra in questa stagione. Con questa vittoria, la Smile Cosenza si conferma tra le protagoniste del campionato, pronta a dare battaglia alle big della Serie A1 femminile.