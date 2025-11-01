Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi

Il Palermo torna in campo in casa, a qualche giorno dal primo stop interno (contro il Monza per 0-3). Oggi al “Barbera” arriva il Pescara, nel giorno del 125° compleanno del club. Previste, infatti, diverse iniziative prima del fischio d’inizio, al culmine di una settimana ricca di eventi. Tornando alla sfida, l’obiettivo di Inzaghi è rilanciarsi dopo due stop fila, provando a riavvicinarsi alla vetta.
Questi i calciatori rosanero convocati:
- 1 Gomis
- 3 Augello
- 5 Palumbo
- 6 Gomes
- 8 Segre
- 9 Brunori
- 10 Ranocchia
- 13 Bani
- 14 Vasic
- 17 Giovane
- 19 Bereszynski
- 20 Pohjanpalo
- 21 Le Douaron
- 22 Bardi
- 23 Diakité
- 27 Pierozzi
- 28 Blin
- 29 Peda
- 31 Corona
- 32 Ceccaroni
- 66 Joronen
- 72 Veroli