Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi

L''obiettivo di Inzaghi è rilanciarsi dopo due stop fila, provando a riavvicinarsi alla vetta

inzaghi palermo

Il Palermo torna in campo in casa, a qualche giorno dal primo stop interno (contro il Monza per 0-3). Oggi al “Barbera” arriva il Pescara, nel giorno del 125° compleanno del club. Previste, infatti, diverse iniziative prima del fischio d’inizio, al culmine di una settimana ricca di eventi. Tornando alla sfida, l’obiettivo di Inzaghi è rilanciarsi dopo due stop fila, provando a riavvicinarsi alla vetta.

Questi i calciatori rosanero convocati:

  • 1 Gomis
  • 3 Augello
  • 5 Palumbo
  • 6 Gomes
  • 8 Segre
  • 9 Brunori
  • 10 Ranocchia
  • 13 Bani
  • 14 Vasic
  • 17 Giovane
  • 19 Bereszynski
  • 20 Pohjanpalo
  • 21 Le Douaron
  • 22 Bardi
  • 23 Diakité
  • 27 Pierozzi
  • 28 Blin
  • 29 Peda
  • 31 Corona
  • 32 Ceccaroni
  • 66 Joronen
  • 72 Veroli

