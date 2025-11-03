Palermo, infortunio Gomes: l’esito delle indagini strumentali

“È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro aerobico. Claudio Gomes è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato la riabilitazione seguendo un percorso conservativo”. Così in una nota il Palermo informa circa l’esito delle indagini strumentali a cui si è sottoposto Gomes.