Opera monumentale sulla Collina di Pentimele: siglata la convenzione tra il Comune di Reggio e l’Associazione “Colonna San Paolo”

Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sottoscrizione della Convenzione con l’Associazione “Colonna San Paolo” per la cessione, il completamento e la successiva gestione dell’opera monumentale realizzata sulla collina di Pentimele dedicata alla commemorazione della storica visita a Reggio Calabria di San Paolo di Tarso. La firma, avvenuta tra il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Presidente dell’Associazione Alfredo Focà, segna un passo determinante nell’iter realizzativo che porterà alla conclusione del progetto ed alla successiva gestione dell’opera. L’accordo interviene per definire le procedure di consegna formale della parte d’opera già realizzata, frutto dell’iniziativa, in passato, del Rotary Club Reggio Calabria, rendendola propedeutica al completamento definitivo dell’intero complesso e delle aree pertinenziali.

La soddisfazione di Falcomatà

“Oggi compiamo un gesto importante che unisce la volontà civica alla valorizzazione della nostra memoria storica e religiosa,” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Con questa Convenzione, non solo segniamo un passo in avanti decisivo nell’iter che ci porterà all’ultimazione del complesso monumentale, ma garantiamo che l’opera, una volta terminata, entri a far parte del patrimonio immobiliare comunale. Si tratta di un’azione virtuosa di collaborazione tra istituzioni e associazionismo che mira a restituire alla città un luogo di forte identità spirituale e culturale, che è figlio dell’idea e dell’impegno concreto di tanti reggini innamorati della loro terra, che non smetteremo mai di ringraziare per questa straordinaria passione che hanno dimostrato contribuendo personalmente a realizzare quest’opera”, sottolinea Falcomatà.

Convenzione

La Convenzione stabilisce, inoltre, che l’Associazione “Colonna San Paolo” si impegna a curare la manutenzione, la gestione e la valorizzazione religiosa e culturale dell’intero complesso per una durata di dieci anni, sempre tacitamente rinnovabili, assicurandone la tutela e la fruibilità da parte della collettività. Al Comune spetta l’onere dell’allaccio alla rete elettrica e dell’installazione del contatore di energia per le aree pertinenziali.

“L’impegno dell’Associazione è cruciale in questa fase e in quella successiva”, ha aggiunto il Sindaco. “Affidare la cura del complesso a chi ha promosso con passione il progetto ci assicura che questo luogo diventi un vero e proprio punto di riferimento per la comunità e per il turismo religioso”, rimarca. La sottoscrizione della Convenzione rappresenta un passo significativo nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio identitario di Reggio Calabria, proiettando l’opera monumentale verso il completamento e la pubblica fruizione.