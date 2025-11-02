Omicidio a Capizzi, De Luca (M5S): “troppa violenza tra i giovani, servono risposte immediate dalle Istituzioni”

“Purtroppo, episodi come questo stanno diventando sempre più frequenti: segnali allarmanti di un disagio profondo che coinvolge le nuove generazioni e che non può più essere ignorato. È necessario che le Istituzioni, a tutti i livelli, si facciano carico di questa vera e propria emergenza sociale con interventi strutturali, capaci di restituire ai giovani opportunità, sicurezza e fiducia nel futuro.” Così in una nota l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle.

Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che la giustizia faccia presto il suo corso. Come Movimento 5 Stelle continueremo a sollecitare azioni concrete per la prevenzione della violenza giovanile e per la promozione della cultura della legalità”,