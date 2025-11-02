Non solo calciatori, il talento dei tanti reggini (di nascita o di adozione) sparsi tra i prestigiosi club del calcio italiano: “dovremmo essere fieri di loro”. E ce n’è uno speciale | ELENCO

“Troppo spesso si parla di Reggina pensando solo ai calciatori – in alcuni casi prestigiosi – che sono passati o si sono formati a Reggio. Per quanto mi riguarda è 100 volte più importante, da sottolineare il percorso professionale di tanti giovani dirigenti e tecnici che hanno spiccato il volo partendo da Reggio e, ovviamente, mi riferisco a chi ha lasciato Reggio. Dovremmo essere tutti noi fieri di loro; ne ricordo solo alcuni (e mi scuso in anticipo con chi dimenticherò, si senta incluso a prescindere)”. Così il giornalista Giusva Branca, che ha fatto parte della Reggina più volte – e con più ruoli – negli ultimi 30 anni, ha diffuso sui social un elenco di tantissimi reggini (di nascita o di adozione, e non solo calciatori) che hanno lasciato la propria terra e oggi ricoprono incarichi prestigiosi nel professionismo, in Serie A e in club importanti.
Di seguito l’elenco, in ordine sparso:
- Armando Calveri, SS Lazio
- Tobia Assumma, SS Lazio
- Simone Giacchetta, US Cremonese
- Giovanni Saffioti, US Cremonese
- Riccardo Bigon, City Group
- Francesco Barresi, FC Palermo,
- Giuseppe Geria, FC Palermo,
- Filippo Mazzù, FC Palermo,
- Simona Gioè, Hellas Verona,
- Maurizio Laganà, Getty images
- Salvatore Conti, US Catanzaro
- Nino Scimone, US Catanzaro
- Umberto de Stefano, US Catanzaro e altri, momentaneamente ai box, come Simone Sinicropi, Antonio Calafiore.
- Se poi vogliamo anche andare oltre il mondo del calcio, penso anche a Giampaolo Latella, Daniele Rindone, Giampiero Versace.
- Mi sia consentito, infine, un pensiero carico di affetto e malinconia verso il più bravo di tutti: Massimo Bandiera.