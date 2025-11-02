Non solo calciatori, il talento dei tanti reggini (di nascita o di adozione) sparsi tra i prestigiosi club del calcio italiano: “dovremmo essere fieri di loro”. E ce n’è uno speciale | ELENCO

“Troppo spesso si parla di Reggina pensando solo ai calciatori – in alcuni casi prestigiosi – che sono passati o si sono formati a Reggio. Per quanto mi riguarda è 100 volte più importante, da sottolineare il percorso professionale di tanti giovani dirigenti e tecnici che hanno spiccato il volo partendo da Reggio e, ovviamente, mi riferisco a chi ha lasciato Reggio. Dovremmo essere tutti noi fieri di loro; ne ricordo solo alcuni (e mi scuso in anticipo con chi dimenticherò, si senta incluso a prescindere)”. Così il giornalista Giusva Branca, che ha fatto parte della Reggina più volte – e con più ruoli – negli ultimi 30 anni, ha diffuso sui social un elenco di tantissimi reggini (di nascita o di adozione, e non solo calciatori) che hanno lasciato la propria terra e oggi ricoprono incarichi prestigiosi nel professionismo, in Serie A e in club importanti.

Di seguito l’elenco, in ordine sparso: