Nigeria, Trump: “entreremo sparando a raffica se continuano a perseguitare cristiani”

Donald Trump ha minacciato di inviare militari USA in Nigeria pronti a “sparare a raffica” se il Paese africano non fermerà quella che il presidente USA ha descritto come un’uccisione di cristiani da parte di islamisti. “Se il governo nigeriano continuerà a consentire l’uccisione di cristiani, gli Usa interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria, e potrebbero benissimo entrare in quel Paese ormai screditato, ‘sparando a raffica’, per spazzare via completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità“, ha scritto sui social.

Trump ha, inoltre, spiegato di aver istruito il Dipartimento della Guerra a prepararsi “per una possibile azione” in tal senso.