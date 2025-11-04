New York elegge il sindaco: favorito Zohran Mamdani, socialista e musulmano. L’appello di Trump contro il candidato democratico

Si sono aperti i seggi a New York per l’elezione del sindaco. Si è iniziato a votare alle ore 6:00, ora locale di New York. Si proseguirà fino alle 21.00 (le 3 del 5 novembre italiane). I primi risultati significativi e le proiezioni sul vincitore inizieranno ad essere disponibili dopo le 3:00 del mattino (ora italiana) di mercoledì 5 novembre 2025. I candidati: Zohran Mamdani (Democratico), Andrew Cuomo (Indipendente), Curtis Sliwa (Repubblicano), attivista e candidato repubblicano anche nel 2021.

I sondaggi danno Mamdani in testa

Sondaggi recenti indicano Mamdani in netto vantaggio con circa il 46% del sostegno, Cuomo attorno al 33%, e Sliwa al 15%. Mamdani gode di grande appoggio tra i Democratici, i giovani e alcune minoranze, mentre Cuomo raccoglie voti nella comunità ebraica e Sliwa tra i Repubblicani.

Nyt: già oltre 1,2 milioni di votanti, superata la partecipazione del 2021

Secondo la Commissione elettorale di New York, fa sapere il New York Times, quasi 460.000 newyorkesi hanno votato tra le 6:00 e mezzogiorno. Aggiungendo i 735.000 newyorkesi che hanno votato in anticipo, il numero totale dei voti espressi è ora di circa 1,2 milioni. Nel 2021, quando Eric Adams ha battuto Curtis Sliwa, l’affluenza è stata di circa 1,15 milioni.

Cuomo: “Trump non mi sostiene, si oppone a Mamdani”

“Il presidente Trump non mi sostiene, si oppone a Zohran Mamdani. Il presidente crede che Zohran Mamdani sia un comunista. Lo ritiene una minaccia esistenziale”, ha detto Cuomo, che si candida come indipendente.

Mamdani: “non sarò intimidito da Trump”

“Non sarò intimidito da questo presidente”. E’ quanto ha detto Zohran Mamdani. “Affronterò queste minacce come meritano di essere trattate, ovvero parole di un presidente che non necessariamente sono legge. Troppo spesso trattiamo quello che dice come se fosse legge”, ha rimarcato.

Appello di Trump agli ebrei di New York: “votate contro Mamdani”

“Votate contro Zohran Mamdani“: è l’appello lanciato da Donald Trump agli ebrei di New York mentre é in corso il voto per l’elezione del sindaco. Mamdani, se eletto, sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela, dove è concentrata la maggiore popolazione ebraica al di fuori di Israele. “Un ebreo che vota per Mamdani, che odia gli ebrei, è uno stupido“, ha detto Trump.