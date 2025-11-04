Nepal, Farnesina: due gli alpinisti italiani ritrovati senza vita, numerosi i dispersi | LIVE

Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani scomparsi da venerdì in Nepal, sul Manaslu, sono stati trovati senza vita, lo ha confermato la Farnesina pochi minuti fa, specificando che sarebbero almeno tra gli 8 e i 9 gli alpinisti italiani dispersi. Il Consolato generale a Calcutta, competente per il territorio nepalese, descrive una situazione delicata, con numerose difficoltà nelle comunicazioni. Sono numerose, infatti, le famiglie italiane che tentano di contattare i propri cari. Attualmente, fa sapere ancora la Farnesina, sono in corso le ricerche.