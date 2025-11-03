Montalbano Elicona rilancia la mobilità: si potenziano i servizi sul territorio | DETTAGLI

Migliorare la mobilità e i servizi pubblici nelle aree interne: è l’obiettivo del Comune di Montalbano Elicona, che ha appena acquisito due nuovi veicoli – un fuoristrada e un minibus scolastico – finanziati con 65.451 euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). Il FOSMIT, istituito dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e gestito in Sicilia dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sostiene i comuni montani con interventi volti a valorizzare il territorio, rafforzare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze infrastrutturali.

A Montalbano Elicona, i nuovi mezzi serviranno a potenziare la mobilità comunale e a garantire servizi più efficienti per i cittadini. Il fuoristrada sarà impiegato per interventi tecnici e operativi su tutto il territorio, mentre il minibus scolastico garantirà spostamenti più sicuri e regolari per gli studenti, supportando al contempo attività sociali, culturali e associative.

“Questo risultato è frutto di un lavoro costante e della stretta collaborazione tra amministrazione e uffici tecnici — ha dichiarato il sindaco Nino Todaro —. Dopo anni di attesa, finalmente disponiamo di mezzi moderni, adeguati e funzionali, in grado di migliorare la qualità dei servizi e rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. È un segnale concreto di attenzione verso la comunità. Continueremo su questa strada, promuovendo una gestione efficiente e integrata delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di rendere il nostro comune sempre più accessibile, competitivo e pronto ad affrontare le nuove sfide della comunità”.