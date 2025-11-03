Messina, torna “ChocoMoments”: l’evento più atteso per gli amanti del cioccolato! | PROGRAMMA e DATE

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: a Messina torna “ChocoMoments”, l’evento più atteso per gli amanti del cioccolato. Grandi e piccini sono pronti a degustare diverse tipologie di cioccolato. Non solo, dopo il grande successo della passata stagione, anche quest’anno torna il laboratorio per i più piccoli, che potranno dilettarsi nel creare cioccolatini di ogni tipo. Dal 13 al 16 novembre nell’isola pedonale del Viale San Martino il cioccolato sarà protagonista. Non mancherà l’intrattenimento, l’animazione e le tante sorprese per i bimbi, curato da Radio Amore.