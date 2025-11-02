Messina, situazione preoccupante a Camaro Superiore: tra degrado stradale e rischio idrogeologico. L’appello dei consiglieri Caruso e Signorino | DETTAGLI e FOTO

Il consigliere comunale Giovanni Caruso e il consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino della DC hanno formalizzato una doppia azione istituzionale congiunta per denunciare e sbloccare l’annosa e pericolosa situazione di degrado che affligge il quartiere di Camaro Superiore. L’iniziativa, un’istanza ufficiale alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta e una lettera di sollecito al Sindaco, sfrutta l’occasione della recente tappa a Messina della Commissione per sollevare la questione del rischio per l’incolumità pubblica a livello nazionale.

L’istanza inviata al Parlamento evidenzia le seguenti criticità, focalizzate sull’emergenza sicurezza e idrogeologica. Centro Storico: emergenza Incolumità, Isolamento e Rischio Idrogeologico. I Consiglieri denunciano che il manto stradale, deturpato dalla sostituzione non conforme (asfalto al posto delle mattonelle) successiva agli scavi, presenta buche, avvallamenti e cedimenti che hanno già provocato cadute e infortuni, specialmente a danno delle persone anziane.

Il problema più grave è legato alla totale assenza di griglie di raccolta delle acque piovane: “Nei giorni di pioggia intensa,” dichiarano Caruso e Signorino, “il Centro Storico si trasforma in un fiume in piena, impedendo di fatto ai residenti di entrare o uscire dalle proprie case. Si tratta di una condizione inaccettabile di isolamento e potenziale pericolo strutturale che non può più essere tollerata.” Contrada Luce: Mancanza di Accessibilità e Disparità di Trattamento. Viene inoltre ribadita l’urgenza di intervenire in Contrada Luce, dove i residenti incontrano difficoltà quotidiane a causa delle strade dissestate, la cui manutenzione è stata omessa.

“È un principio di equità amministrativa: cittadini che contribuiscono ai tributi comunali devono avere garantito il diritto di accesso sicuro alla propria abitazione. Chiediamo che il problema sia affrontato con una soluzione tecnica definitiva.”. I Consiglieri hanno inviato la documentazione anche al Sindaco di Messina, chiedendo un intervento risolutivo e immediato. “Questa azione congiunta, che unisce la rappresentanza comunale a quella circoscrizionale, dimostra l’importanza strategica e l’urgenza di questi interventi,” concludono Giovanni Caruso e Nunzio Signorino. “Chiediamo che l’Amministrazione dia un segnale forte e avvii subito la progettazione per restituire sicurezza e dignità ai residenti di Camaro Superiore.”