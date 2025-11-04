Messina, prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale | DETTAGLI

Domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a residenze per studenti per n. 504 posti letto denominato Policlinico, nell’ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del P.N.R.R.; 2) Progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a residenze per studenti per n. 255 posti letto denominato Centro, nell’ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del P.N.R.R.; 3) Progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinare a residenze per studenti per n. 1080 posti letto denominato Archimede, nell’ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del P.N.R.R..