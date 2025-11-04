Messina: potenziamento e ampliamento per i centri comunali di raccolta. SRR chiede finanziamento da oltre 8 milioni | DETTAGLI

“Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse”. Con questo obiettivo la SRR, la Società di Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti, guidata dal presidente Salvatore Mondello, ha presentato 17 progetti per accedere al finanziamento previsto dall’avviso dei bandi PR FESR Sicilia pubblicato dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti.

Forza D’Agrò, Milazzo, Scaletta Zanclea, Castroreale, Venetico, Spadafora, Itala, Rometta, Fiumedinisi, Santa Lucia del Mela, Villafranca, Torregrotta, Nizza di Sicilia, Santa Teresa di Riva e Pace del Mela hanno trasmesso alla SRR i singoli progetti per ottenere le agevolazioni previste per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta e la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione.

Per Antillo e Furci Siculo la SRR ha invece presentato due progetti finalizzati alla realizzazione del Compostaggio di comunità nei rispettivi Comuni. Dei 33 milioni di euro a disposizione (28 per la realizzazione di nuove infrastrutture per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione e 5 milioni per il potenziamento di quelle esistenti la dotazione complessiva) i progetti presentati ambiscono ad ottenere il finanziamento pari di un importo pari a 8.402.332,8 euro.

“L’obiettivo dell’Avviso era la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta differenziata – spiega il presidente Mondello-. Stiamo lavorando per raggiungere e superare le percentuali minime stabilite dalle normative in materia”. Per la corretta gestione dei rifiuti a livello territoriale locale l’Avviso si prefiggeva di dotare i Comuni di centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati con l’intento di integrare, secondo il principio di prossimità, i servizi e gli impianti presenti su scala regionale, contribuendo ad una prima evoluzione della qualità dei materiali da recuperare e riciclare.

“Attraverso interventi come quello al quale abbiamo aderito con la presentazione dei progetti si cerca di completare i sistemi di raccolta domiciliare che attivando modelli di gestione della filiera basata sulla differenziata permettono di risparmiare sui costi di trasporto del rifiuto urbano”. L’apporto diretto dell’utente al sistema di raccolta non ha solo una rilevanza economica perché diminuisce i costi della raccolta e del trasporto, ma anche sociale con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella raccolta differenziata.” La sinergia di intenti con i sindaci dei 47 comuni che fanno parte della SRR sta portando a risultati come quello di oggi. Continuiamo su questa strada. Ci sono tante possibilità che aspettano solo di essere colte” conclude il presidente Mondello.