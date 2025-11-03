Messina: partecipatissima commemorazione dei caduti di tutte le guerre al monumento di Contesse e di Santa Lucia

Organizzata dalla 2ª Municipalità del Comune di Messina, rappresentata dal Presidente Davide Siracusano, si è svolta stamane alle ore 10.15 – presso il monumento ai Caduti di Contesse – una partecipatissima commemorazione dei caduti di tutte le guerre, dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, alla presenza delle Autorità Civili e Religiose. La manifestazione si è svolta con l’inizio del corteo dalla piazza della chiesa della Calispera per poi giungere alla deposizione della corona d’alloro e la contestuale benedizione al monumento storico dei caduti di Contesse seguito dal silenzio fuori ordinanza.

Hanno partecipato alla cerimonia insieme al Consiglio della 2ª Municipalità, l’Assessore Antonino Carreri in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale, una rappresentanza dell’istituto comprensivo “G. Leopardi” di Minissale con i loro Professori e la Dirigente scolastica Prof.ssa Ersilia Caputo, una rappresentanza delle scuola primaria Granata di Contesse e dell’istituto comprensivo “S. D’Acquisto”, una rappresentanza della scuola Primaria di Pistunina “Giordano” e il coro dell’istituto comprensivo “ Giuseppe Catalfamo” del villaggio Cep unitamente alle loro insegnanti e il Dirigente scolastico Prof. Angelo Cavallaro, che con dedizione hanno preparato i piccoli alunni a intonare l’inno di Mameli.

Oltre ad una nutritissima rappresentanza della cittadinanza del luogo erano presenti il Sacerdote Don Cleto D’Agostino della Parrocchia S.Maria Immacolata del villaggio di Contesse che ha ricordato i caduti in guerra con la preghiera dei caduti e la benedizione della corona d’alloro donata dall’Amministrazione Comunale. Il Presidente della 2ª Circoscrizione Davide Siracusano ha evidenziato che il modo migliore per onorare questa giornata dedicata alla memoria dei nostri caduti è ringraziare tutti gli operatori della Difesa, evidenziando che un Paese deve sempre avere la Pace come obiettivo primario e irrinunciabile, ponendo fine a conflitti drammaticamente inutili, capaci solo di tragiche distruzioni e morte tra civili e militari, oggi più che mai.

Alle ore 12:00 lo stesso Consiglio ha deposto un’ulteriore Corona d’alloro al monumento ai caduti di Santa Lucia sopra Contesse alla presenza del Sacerdote Don Giovanni Ioppolo della Parrocchia Vergine S. Lucia del villaggio di Santa Lucia sopra Contesse che ha ricordato il sacrificio dei caduti con la preghiera dei caduti e la benedizione della corona d’alloro, dell’Assessore Massimiliano Minutoli in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, di una rappresentanza della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Giuseppe Catalfamo” di Santa Lucia sopra Contesse diretto dal Dirigente scolastico Prof. Angelo Cavallaro dell’istituto comprensivo “Catalfamo” e della cittadinanza del luogo.