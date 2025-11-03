Messina, modifiche alla viabilità: le zone interessate

In occasione della Commemorazione in onore dei caduti per la Patria, oggi, lunedì 3 novembre, dalle ore 8.45 sino alle 10.30, è istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, per un tratto di 65 metri, entrambi i lati di viale Principe Umberto, antistante l’ingresso del Sacrario Militare di Cristo Re. Provvedimento adottato per consentire la sosta dei veicoli militari e civili, partecipanti alla suddetta Commemorazione.

Domani divieto di sosta in tratti delle vie Consolato del Mare e San Camillo

Domani, martedì 4 novembre, dalle ore 7 alle 14, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle vie Consolato del Mare e San Camillo, nei rispettivi tratti tra le vie Garibaldi e Argentieri. Al provvedimento fanno eccezione i veicoli delle autorità che prenderanno parte alla celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, che si terrà in Piazza Unione Europea.

Lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto di via Luigi Rizzo

Dalle ore 8 di oggi, lunedì 3 novembre, sino alle 17 di mercoledì 5 novembre, in via Luigi Rizzo, a Faro Superiore, nel tratto compreso tra i numeri civici 17 e 20, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; di transito veicolare, nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri.

Il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con regolamentazione mediante collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento è stato disposto per consentire in quel tratto ad AMAM l’esecuzione di lavori di manutenzione della condotta fognaria.