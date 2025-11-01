Messina, intervento di pulizia e valorizzazione del borgo abbandonato di Rajù a Fondachelli Fantina

Il 9 Novembre si darà ufficialmente il via al terzo intervento di pulizia e valorizzazione del borgo abbandonato di Rajù, a Fondachelli Fantina, in provincia di Messina. “È un’iniziativa no profit e aperta a tutti: se vuoi aiutarci a ridare dignità e vita a questo luogo storico puoi unirti a noi come volontario! Scrivici su WhatsApp per partecipare: Davide 3470377821 e Sasha 3319340287 Oppure via mail: info.borgoraju@gmail.com. Insieme possiamo fare la differenza” , affermano gli organizzatori.

La storia del Borgo Rajù

Il Borgo Rajù è rimasto disabitato in una notte di San Silvestro del 1972 quando il torrente Fantina esondò e si portò via gran parte delle strutture, le strade e anche una famiglia di quattro persone. Le altre famiglie, che abitavano questo borgo fantasma sin dagli anni Quaranta quando era sorto in piena riforma agraria, si trasferirono in giro per la provincia e rimase disabitato.