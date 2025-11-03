Messina, in arrivo nelle scuole tavoli di calcio balilla | DETTAGLI

Si terrà martedì 11 novembre 2025, alle ore 12.00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la cerimonia di donazione alla Città di Messina di 14 tavoli di calcio balilla da parte della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). L’importante gesto, dal forte valore simbolico e sociale, rientra nell’impegno della FPICB nel promuovere la disciplina sportiva tra giovani e giovanissimi, favorendo educazione allo sport, valori di aggregazione, inclusione e pari opportunità. I tavoli saranno destinati a diversi Istituti scolastici della provincia di Messina, in continuità con il percorso avviato nel precedente anno scolastico.

Proprio a Messina, infatti, durante la doppia manifestazione “Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla Paralimpico”, organizzata dalla FPICB in collaborazione con il Comune di Messina e ASD Mediterranea Eventi, si è svolto il primo Torneo Interscolastico di Calcio Balilla, che ha visto la partecipazione attiva di numerose scuole del territorio, riscontrando grande entusiasmo e coinvolgimento.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre condivisi aggiornamenti e anticipazioni sulla prossima “World Champions League” di calcio balilla, la più prestigiosa competizione mondiale per club, indetta dalla International Table Soccer Federation e organizzata in Italia dalla FPICB, in stretta sinergia con il Comune di Messina e Mediterranea Eventi.