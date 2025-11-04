Messina: guasto a un impianto idrico, diverse zone rischiano di rimanere senza acqua! | TUTTI I DETTAGLI

AMAM informa che è stato rilevato un guasto presso l’impianto di sollevamento Marotta. I tecnici sono già sul posto e stanno operando per ripristinare il regolare funzionamento nel più breve tempo possibile. Per consentire l’intervento urgente al serbatoio di Marotta, la distribuzione idrica sarà presumibilmente interrotta fino alle ore 17.00, con possibili disservizi nelle seguenti zone:

Facciata

Marotta

Curcuraci

Per ridurre i disagi, verrà messo a disposizione degli utenti un servizio aggiuntivo di rifornimento tramite autobotte.

Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: