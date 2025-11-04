Messina: giovane in gravi condizioni, è precipitata dal primo piano della casa di accoglienza “Fratelli Tutti”

Sabato pomeriggio, ma la notizia è trapelata oggi, una giovane di 32 anni, di origine ungherese, è precipitata dal primo piano della casa d’accoglienza “Fratelli Tutti” a Messina. La donna sarebbe caduta da una tettoia facendo un volo di circa 4 metri. Sulle cause di quanto successo stanno indagando le forze dell’ordine.

Attualmente la 32enne si trova ricoverata al Policlinico in gravi condizioni anche se, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i rilievi del caso ed i soccorsi del 118.