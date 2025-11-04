Messina, Giornata dell’Unità Nazionale, il Sindaco Basile: “onore a chi serve e ha servito l’Italia” | FOTO

“4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In questa ricorrenza, ci fermiamo a rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto e perso la vita per difendere la libertà e l’indipendenza del nostro Paese. Il loro sacrificio è parte viva della nostra memoria collettiva. Guardiamo anche al presente, a chi oggi indossa l’uniforme con orgoglio e si impegna ogni giorno per proteggere i valori della Repubblica e garantire la sicurezza di tutti noi. A loro va la nostra gratitudine più sincera. Voglio innanzitutto ringraziare per l’intervento immediato che ha permesso di ripulire il Monumento ai Caduti in Piazza Unione Europea, deturpato da un gesto inaccettabile proprio a ridosso della celebrazione del 4 novembre e condanniamo fermamente questo atto. Buona festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a tutti” Lo scrive il sindaco di Messina, Federico Basile, in merito alla giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate.